世贸组织：俄乌冲突或致今年全球贸易增速大幅下降

哈通社/努尔苏丹/4月12日-- 据新华社消息，世界贸易组织秘书处11日发布报告说，俄乌冲突对全球经济造成严重负面影响，可能导致2022年全球贸易增速较先前预测下降近一半。

报告预测，俄乌冲突可能导致今年全球贸易增速降至2.4%到3%之间，而去年10月该组织预测今年全球贸易增速可达4.7%。

报告还预测，俄乌冲突将使今年全球经济增速下降0.7到1.3个百分点，降至3.1%到3.7%之间。

报告认为，俄乌冲突推高全球范围内食品和能源价格，并阻碍俄罗斯和乌克兰产品出口。

报告说，俄罗斯和乌克兰是食品和能源等领域的重要供应商。2019年，俄乌两国小麦、大麦和葵花籽产品出口量分别占全球市场的25%、15%和45%。俄罗斯在全球能源贸易总额中占比达9.4%，在天然气出口领域占据重要份额。

报告指出，欧洲是俄罗斯和乌克兰主要出口目的地，可能会受到俄乌冲突直接冲击，俄乌谷物和其他食品出口量减少将推高欧洲地区农产品价格。同时，非洲和中东地区一些国家由于高度依赖俄乌谷物出口，也将受到明显冲击。

报告警告，受新冠疫情等因素影响，全球食品价格已经处于历史高位，俄乌冲突可能加剧全球粮食安全问题。