哈萨克斯坦即将结束新冠肺炎减毒活疫苗临床试验

哈通社/努尔苏丹/4月12日 —— 哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题研究中心主任昆苏鲁·扎卡利亚12日在政府会议上表示，国产新冠肺炎减毒活疫苗即将完成临床试验。

扎卡利亚女士说：“2020年，我们成功研发出QazCovid-in（QazVac）灭活疫苗和QazCoVac-P亚单位疫苗，并完成了临床试验。2021年，我们还成功研发出了基于山羊痘病毒（Capripoxvirus）和流感病毒的载体疫苗，并完成了临床试验。当前，新冠肺炎减毒活疫苗临即将完成临床试验。 ”

生物安全问题研究中心主任还介绍了该中心近些年的研究成果。

“2018年，我们成功研发价格比国外同类产品便宜三倍的结节性皮炎疫苗，节省国家预算60亿坚戈资金。2019年，研发出了新的布鲁氏菌病载体疫苗。根据农业部的订购，2020年研发和生产了骆驼痘疫苗。 ” 她说。

据她介绍，该中心科研人员还计划研发针对口蹄疫、传染性胸膜肺炎、小型反刍动物鼠疫、新城病（Newcastle disease）和其他疾病的疫苗。

扎卡利亚表示，生物安全问题研究中心目前共有13所二级和三级实验室，共有280名病毒学专家、生物学家和生物技术专家（院士、博士和教授）在这里工作。

“研究中心保存有独特的稀有微生物和病毒样本。国际合作框架下，研究中心与世界卫生组织签署了研发高危传染病疫苗的合作备忘录。 ” 她说。

相关信息：

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所成立于上世纪50年代，是前苏联最大的6个病毒研究所之一。目前，该研究所拥有280名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

生物安全科研中心是哈萨克斯坦唯一研发和实验医疗免疫药物，以及在卫生部完成注册进程的国家组织。

哈生物安全问题科研中心作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

【编译：小穆】