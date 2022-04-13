传染病学家提醒公众 接种疫苗仍是预防新冠的唯一方案

哈通社/阿拉木图/4月13日 – 阿拉木图传染病学专家呼吁居民接种新冠疫苗。

阿拉木图市市立第七临床医院传染病学专家古莉达尔汗·阿吉穆拉托娃表示，在邻国重燃的疫情显示出COVID-19的威胁仍然没有完全散去，预防这一病毒及其变种的最好方法，仍然是接种疫苗。

这位专家表示，当前哈萨克斯坦的COVID-19传播情况已经趋于缓和，国民当中已经形成了群体免疫力。统计显示，哈萨克斯坦全国范围内已有1050万人次接种了新冠疫苗，同时有350万人接种了加强针。

«但再度感染新冠病毒的可能性并未消失。» 古莉达尔汗·阿吉穆拉托娃说。

她强调，这种病毒将会与人类共存，只有做好预防措施才能保障健康。

«即便是已经解除了所有限制措施的当下，在大量人群聚集的区域，戴上口罩仍然会是一个正确的做法。»她说。

这位专家还指出，限制措施的解除并不意味着新冠病毒的消失。这种病毒的新变种仍然在威胁着这个世界。

目前哈萨克斯坦公民可以选择接种的新苗包括美国的辉瑞疫苗（Pfizer）、中国的Vera Cell疫苗、哈萨克斯坦自产的QazVac（QazCovid-in）疫苗等。

在各个城市的医院和疫苗接种点，居民可以自行选择其中一款疫苗进行接种。

其中，辉瑞疫苗是哈国目前唯一批准允许为12岁以上未成年人和孕妇使用的疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】