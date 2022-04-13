贸易部副部长会见白俄驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/4月13--哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特•托热巴耶夫12日会见白俄罗斯驻哈萨克斯坦大使帕维尔·尤蒂平。

会谈期间双方指出，根据 2021 年的结果，双边贸易额增长15.7%，达到了 8.587 亿美元。其中， 哈萨克斯坦对白俄罗斯的出口增长26.3%，达到 9760 万美元（2020 年为7730 万美元）。 哈萨克斯坦从白罗斯的进口增长14.5%，为7.611亿美元（2020 为 6.649 亿美元）。

副部长指出，尽管地缘政治局势依然存在，但今年仍需保持贸易积极趋势。

托热巴耶夫还谈到，已经向白俄方发送能够将哈萨克斯坦企业出口额增至2.289亿美元的100个哈萨克斯坦非原料型出口商品清单。

同时，双方讨论了哈萨克斯坦政府与白俄罗斯政府之间 2021-2022 年贸易和经济合作发展措施计划（路线图）的实施情况，并就下一个路线图的制定达成共识。

值得一提的是，哈萨克斯坦当下正在与白俄罗斯联合实施着价值445 亿坚戈的7个项目，其框架下创造了 1600 个工作岗位。

【编译：阿依波塔】