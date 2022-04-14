中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:50, 14 四月 2022 | GMT +6

    阿拉木图山区雪崩致一人死亡

    None
    None
    哈通社/阿拉木图/4月14日 – 由于气温的迅速升高，阿拉木图市周边山区雪崩发生风险陡增，紧急情况部门提醒市民和游客避免前往山区。

    据阿拉木图市紧急情况部门介绍，当地时间4月13日13:28时许，阿拉木图市109紧急救援服务受到报警电话，称麦迪奥区图依科苏山区一山峰发生雪崩，导致2名滑雪者被掩埋。

    紧急情况部门随后立即出动救援人员前往雪崩区域开展救援，并于15:25时将其中一名被埋者救出。

    被救者当时神志清醒，肩部脱臼，被迅速送往医院救治。

    在搜救犬的帮助下，第二名被埋者随后也被找到，但遗憾的是此人当时已经没有生命体征。

    根据阿拉木图市紧急情况部门的通报，当天共有6人结伴登山滑雪（5人为法国公民，1人为哈萨克斯坦公民 ） 并导致了雪崩的发生。

    雪崩发生后，其中2名法国公民被雪崩掩埋，其余4人并未受到伤害。

    目前遇难者的遗体已经借由救援直升机运往阿拉木图市。

    此次救援行动期间，阿拉木图市紧急情况部门共出动31名救援人员、8台救援设备、2只搜救犬、1架直升机、1架无人机。

    相关的后续调查工作仍在继续进行当中。

    此前，阿拉木图市紧急情况部门依据气象预报，通过手机短信和其他平台方式发布了预警信息，提醒公众2022年4月9~13日期间周边山区存在雪崩发生风险，应避免前往积雪区域活动。


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    阿拉木图 紧急情况 社会 黄金储备 雪崩
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!