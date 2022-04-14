阿拉木图山区雪崩致一人死亡

哈通社/阿拉木图/4月14日 – 由于气温的迅速升高，阿拉木图市周边山区雪崩发生风险陡增，紧急情况部门提醒市民和游客避免前往山区。

据阿拉木图市紧急情况部门介绍，当地时间4月13日13:28时许，阿拉木图市109紧急救援服务受到报警电话，称麦迪奥区图依科苏山区一山峰发生雪崩，导致2名滑雪者被掩埋。

紧急情况部门随后立即出动救援人员前往雪崩区域开展救援，并于15:25时将其中一名被埋者救出。

被救者当时神志清醒，肩部脱臼，被迅速送往医院救治。

在搜救犬的帮助下，第二名被埋者随后也被找到，但遗憾的是此人当时已经没有生命体征。

根据阿拉木图市紧急情况部门的通报，当天共有6人结伴登山滑雪（5人为法国公民，1人为哈萨克斯坦公民 ） 并导致了雪崩的发生。

雪崩发生后，其中2名法国公民被雪崩掩埋，其余4人并未受到伤害。

目前遇难者的遗体已经借由救援直升机运往阿拉木图市。

此次救援行动期间，阿拉木图市紧急情况部门共出动31名救援人员、8台救援设备、2只搜救犬、1架直升机、1架无人机。

相关的后续调查工作仍在继续进行当中。

此前，阿拉木图市紧急情况部门依据气象预报，通过手机短信和其他平台方式发布了预警信息，提醒公众2022年4月9~13日期间周边山区存在雪崩发生风险，应避免前往积雪区域活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】