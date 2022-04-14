哈萨克斯坦海军陆战队开展巷战演习

哈通社/努尔苏丹/4月14日 – 《英勇抵抗-2022》大型多兵种联合战略指挥部-参谋部军事演习框架下，哈萨克斯坦海军陆战队在阿克套开展了城市巷战训练。

根据演习预案，海军陆战队一个由侦察部队、坦克部队、炮兵部队、防空部队、工兵部队、测绘部队以及陆军航空兵和无人机编队组成一个加强营战术群，在演习区域内开展了清除居民区内非法武装团体的特种军事作战训练。

参与演习的部队总数在500人，以及100多台军事装备。

演习过程中，海军陆战队官兵迅速进入作战区域并实施了封锁措施，通过使用无人机开展的连续侦查，以最快的速度锁定了武装分子人员和装备的配置和所在位置。

在对武装分子劝降无效后，参演部队对其实施了打击和清除，并对所有目标区域的建筑进行监控。

海军陆战队中校詹努尔·萨特科诺夫表示，城市巷战是一种非常复杂的战斗模式。«我们正在不断完善在大城市等人员密集环境下开展军事行动的训练体系。此次演习的参演官兵展现了在复杂多变的陌生环境下执行任务的能力。»他说。

据悉，当海军陆战队在预定区域开展城市巷战特种作战演习的同时，边防部队也在周边区域开展了旨在防止非法武装团体进入国境的军事演练，而国民警卫队和警方的人员也开展了在维持周边区域定居点的治安任务的训练。

上述演习均为《英勇抵抗-2022》军事演习框架下的旨在协助海军陆战队在指定责任区内有效开展特种军事行动的同步措施。

根据托卡耶夫总统提升强力部门相互协作能力的指示要求，哈萨克斯坦国防部于4月6日启动了代号为《英勇抵抗-2022》的战略-参谋部联合跨部门大型军事演习。

演习涵盖的范围包括了阿克托别州、阿拉木图州、阿特劳州、江布尔州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州、突厥斯坦州，以及阿拉木图市和奇姆肯特市。

武装力量国防军，其他军事力量及单位，以及相关的中央和地方执行机构人员均参与到演习当中。

演习旨在加强强力部门间协调工作的落实情况，提升武装力量各兵种和单位之间的操作和军事技术兼容性。

【编译：木合塔尔·木拉提】