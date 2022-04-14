哈萨克斯坦国产汽车已占国内销量的六成以上

哈通社/努尔苏丹/4月14日 – 哈萨克斯坦汽车制造业在2021年成为制造业的驱动力，其增速达到了20.4%。

根据统计分析网站Energyprom.кz的信息，哈萨克斯坦的汽车制造和组装工业正在受到越来越得多关注和期待，甚至被誉为国家工业化的驱动力。

数据显示，在过去的2021年中，哈萨克斯坦汽车、拖车和半挂车组装生产量增长了24.3%，达到了7391亿坚戈。

根据战略规划和改革署国家统计局的正式数据，2021年哈萨克斯坦汽车、拖车和半挂车组装生产在两个地区取得了显著地发展：库斯塔奈州——增幅79.7%（3959亿坚戈）；阿拉木图市——增幅62.6%（2469亿坚戈）。

库斯塔奈州拥有萨热阿尔卡汽车制造厂，而在阿拉木图市，则拥有两家现代汽车的企业：Hyundai Trans Kazakhstan和Hyundai Trans Almaty。

除了这两个地区以外，东哈州和阿克莫拉州在汽车制造业领域也有不小的份额。

根据哈萨克斯坦汽车商业协会的报告，哈萨克斯坦汽车制造业的总产值为7821亿坚戈。

而在一年以前，这一数据为6128亿坚戈。

值得一提的是，Hyundai Trans Kazakhstan和Hyundai Trans Almaty汽车制造厂在一年内将产能提升了三倍。

他们在2020年的产值是1004亿坚戈，而在2021年达到了2937亿坚戈。

哈萨克斯坦在一年内汽车产量增长20%，生产汽车总数达到了9.28万辆。

即便面临着全球大流行对物流运输行业带来的困难和零部件供应方面的短缺，哈萨克斯坦汽车销售市场在去年依然完成了11.76万辆汽车的销售，增幅达25.9%。

在去年销售的汽车当中，国产汽车的份额占到了62.2%。

哈萨克斯坦汽车出口量也在2021年实现了1.5%的增幅，共出口汽车1.21万辆。

【编译：木合塔尔·木拉提】