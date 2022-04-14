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    15:49, 14 四月 2022 | GMT +6

    世卫组织总干事：冠病仍是国际关注的突发公共卫生事件

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    哈通社/日内瓦/4月14日 —— 据联合早报网消息，虽然近期全球新增冠病确诊病例数和死亡病例数持续下降，但世界卫生组织周三（4月13日）说，冠病大流行仍是“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议各国随时做好应对准备。

    世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说：“有一个好消息。上周（全球新增）冠病死亡病例数创下了自冠病大流行早期阶段以来的最低纪录。”

    据世卫组织最新发布的冠病疫情周报，在4月4日至10日这一周，全球新增冠病确诊病例数和死亡病例数均连续第三周下降。各国向世卫组织报告的新增确诊病例超过700万起，新增死亡病例超过2万2000起，与前一周相比分别下降了24%和18%。

    但谭德塞同时提醒说：“一些国家仍出现了严重的病例激增，这给医院带来压力。由于冠病检测（数量）已经显著减少，我们监测（疫情）趋势的能力受到影响。”世卫组织呼吁所有国家对至少5%的冠病样本进行测序，以跟踪病毒变异情况。

    谭德塞说，世卫组织目前正密切关注一些奥密克戎亚型毒株，包括BA.2、BA.4和BA.5，以及BA.1和BA. 2的重组毒株。世卫组织此前在一份声明中表示，博茨瓦纳和南非的科学家近期检测到了奥密克戎毒株的新亚型，已标记为BA.4和BA.5。但由于样本和测序数量有限，目前仍不清楚它们是否更具传播性或危险性。

    标签:
    国际 黄金储备 世卫组织 新型冠状病毒
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