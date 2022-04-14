哈萨克斯坦副外长会见欧安组织民主人权办代表

哈通社/努尔苏丹/4月14日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科13日同欧洲安全与合作组织民主制度和人权办公室(OSCE/ODIHR)专家组举行会谈。

消息称，欧安组织民主人权办选举事务司副司长乌尔维·阿洪德鲁(Ulvi Akhundlu)为首的代表团对哈萨克斯坦开启了为其三天的访问。访问期间，将公布欧安组织民主人权办选举观察团在2021年1月10日举行的哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）选举的报告，并与哈萨克斯坦专家组举行会谈。

会谈中，欧安组织民主人权办分享此次访问初步结果，并表示计划同哈萨克斯坦中央选举委员会和其他国家机构举行双边会谈。 哈萨克斯坦副外长说：“哈萨克斯坦不仅在选举期间，以及在选举前和选举后也大力支持与欧安组织民主人权办的建设性对话。”

阿洪德鲁先生就哈萨克斯坦外交部组织此次访问，并举行富有成效的对话表示感谢。

副外长向欧安组织民主人权办代表就托卡耶夫总统提出的建立“新哈萨克斯坦”倡议，以及正在落实的政治与社会经济改革进程进行了介绍。

最后，双方还就哈萨克斯坦民主化和政治体系转型立场深入交换了意见，并就进一步加强在选举领域的合作达成了共识。 【编译：小穆】