优化国家行政区划的工作正在积极开展当中

哈通社/努尔苏丹/4月14日 – 旨在优化国家行政区划的相关工作正在积极开展当中。

哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫14日在新闻发布会上表示，关于组建阿拜州、杰特苏州和乌勒套州而在中央和地方机构开展的主要工作将在4月20日基本结束，将落实旨在优化国家行政区划的5个主要事项。

国家经济部长指出，今年3月25日，已经组建了由政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔领导的新行政区组建问题政府委员会。

«总的来说，所有的工作都在根据依总统令批准的工作流程表予以实施。» 库安特洛夫说。

据其介绍，在工作流程表中，不仅规定了相关工作的直接负责人和完成期限，还在《哈萨克斯坦共和国行政区划组织法》和《哈萨克斯坦共和国地方政府和自治法》框架下明确了必须完成的任务和程序清单。

总而言之，中央和地区的主要工作将在4月20日前完成，而根据总统令制定的方案计划将于5月初提交总统府办公厅。

根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫在3月16日发布的国情咨文《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》，哈萨克斯坦将对当前的行政区划做出新的调整。

这些调整包括以塞梅为中心组建阿拜州，在原杰兹卡兹甘州的区域重设乌勒套州，将阿拉木图州的区域拆分为杰特苏州和阿拉木图州。

【编译：木合塔尔·木拉提】