乐施会预计全球今年多两亿人陷贫困

哈通社/努尔苏丹/4月14日 —— 据联合早报网消息，乐施会（Oxfam）周二（4月12日）发表报告说，冠病疫情、全球不平等加剧以及俄乌战争造成的食品价格飙升，将使得全球今年有多两亿人陷入贫困。

彭博社报道，乐施会预计到了今年底，全球极度贫困人口数量将达到8亿6000万，即每日生活费不到1.9美元（约2.6新元）。这比冠病疫情前的预测多了2亿6300万人，相等于英国、法国、德国和西班牙的人口总和。

乐施会援引国际货币基金组织的一份报告称，最贫困者将受到最严重的打击，粮食成本占撒哈拉以南非洲消费者支出的40%，而在发达经济体则为17%。

乐施会警告说，通货膨胀是可能造成低收入国家金融不稳定的原因之一。为了应对这种情况，乐施会提出的建议包括，向百万富翁征收至少2%的年度财富税，向亿万富豪则征收至少5%；该组织估计这每年将产生2.52万亿美元的税收，足以让23亿人脱贫、为全世界生产足够的疫苗，并为生活在低收入和中低收入国家的所有人提供医疗保健和社会保护。

乐施会还敦促20国集团今明两年取消所有低收入和中低收入国家需要偿还的债务。