加拿大官方批准阿斯利康抗体组合药物用于新冠预防

哈通社/努尔苏丹/4月15日-- 据中新网报道，加拿大卫生部4月14日批准阿斯利康公司生产的长效抗体组合药物Evusheld用于免疫力低下人群的新冠肺炎预防。

Evusheld是替沙格韦(Tixagevimab)、西加韦(Cilgavimab)两种单克隆抗体的组合，通过不同部位肌内注射给药。

加拿大卫生部批准该药用于未感染新冠病毒且近期未与感染者有接触的成人和12岁以上、体重至少40公斤的未成年人。同时，施药对象应存在免疫力低下的情况，不能对新冠疫苗接种产生足够的免疫反应，或属于医生不建议接种新冠疫苗的人士。该药未被授权用于感染者的治疗。

加卫生部强调，任何新冠相关药物都不能替代疫苗接种。疫苗仍是防疫的最重要工具。

Evusheld在此前已获美国、英国和欧盟批准上市。

此外，加卫生部已审批通过其他多款用于新冠感染者治疗的不同类型药物，如吉利德公司的瑞德西韦(Veklury)、礼来公司的巴兰尼单抗(Bamlanivimab)、葛兰素史克公司的索托维单抗(Sotrovimab)，以及辉瑞公司的口服药物帕罗维德(Paxlovid)等。