贝克休斯：美国油气钻机数量连增第四周

哈通社/努尔苏丹/4月15日 —— 据外媒报道，美国能源企业上周连续第四周增加石油和天然气钻机数，俄罗斯2月24日对乌克兰采取特别军事行动后，美国联邦政府寻求增加产量，以帮助盟国摆脱对俄罗斯石油和天然气的依赖。

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周四发布备受关注的报告称，截至4月14日当周，衡量未来产出的初期指标--美国石油和天然气钻机数量增加4座至693座，为2020年3月以来最高。

本周，美国石油钻机数增加2座至548座，为2020年4月以来最高，而天然气钻机数增加2座至143座，为2019年10月以来最高。

美国超过一半的石油钻机位于二叠纪盆地。

尽管钻井数已经连续第20个月增加，但周度增幅大多为个位数，且石油产量仍然远低于新冠肺炎疫情前的创纪录水平，因为很多油企专注于投资者回报和削减债务水平，而非增产。

EIA数据显示，美国2022年原油产量有望从2021年的1,120万桶/日增至1,200万桶/日，且在2023年进一步升至1,300万桶/日。而2019年产量为创纪录的1,230万桶/日。

油价继2021年飙升55%之后，今年迄今已上涨约40%，越来越多的能源公司表示，他们计划在2022年连续第二年增加钻井和完井支出。此前2019年和2020年削减支出。

然而，2021年支出增幅很小，大部分用于完成过去钻探的井，即业内所称的已钻未完井(DUC)。

East Daley的一位分析师称，“在乌克兰危机升级之后，美国的石油和天然气行业正面临增加产出的政治压力。但劳工、钢铁和沙子供应方面的问题将限制美国原油产出增势。 ”

行业分析师称，美国石油产商必须钻探新井，因为DUC数量正在迅速下降。

分析师称，至少早在美国二叠纪盆地、德克萨斯州和新墨西哥州，石油钻探活动很可能已经正在增加。