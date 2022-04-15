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    18:13, 15 四月 2022 | GMT +6

    政府总理会见吉尔吉斯斯坦驻哈大使

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    哈通社/努尔苏丹/4月15日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫15日会见吉尔吉斯斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使达斯坦·杜舍克耶夫。

    会谈中，双方就经贸和投资、交通与过境运输、有效利用水资源领域合作问题进行了深入讨论。

    政府总理指出，兄弟两国在建交30年来在政治、经贸和人文领域形成了相互理解合作。

    斯马伊洛夫表示，有必要进一步扩大双边贸易商品清单。他强调，将双边贸易额增至10亿美元是双方在经贸领域的巨大成就。接下来，将这一数据增至20亿美元是双方的新任务。

    “我们计划提供 190 种具有增加销售潜力的商品。应促进‘卡拉苏-阿赫特列克’边境过境点附近的贸易和物流综合体建设工作。 ” 斯马伊洛夫说。

    哈萨克斯坦总理指出，双方开展了具体措施，有效解决了水资源利用问题。

    吉尔吉斯斯坦大使表示，吉方愿意从哈萨克斯坦吸引直接投资。

    “我们正在就改进投资和贸易政策开展了积极工作，并为营商和保护企业家与投资商合法权益创造了良好的环境。 ” 他说。

    此外，吉尔吉斯斯坦大使为确保共同利益的粮食安全提出相关建议。该决定的目的是制定一项联合政策，以降低面对国外市场不稳定的粮食不安全风险。

    根据会谈结果，双方表达了对所有讨论的问题达成共识的意愿。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 投资 政府 贸易 吉尔吉斯斯坦 黄金储备
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