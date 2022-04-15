研究：大气极端条件令南极冰架更脆弱

哈通社/努尔苏丹/4月15日 —— 据中新网消息，施普林格·自然旗下开放获取专业学术期刊《通讯-地球与环境》最新发表一篇气候变化研究论文指出，2000年至2020年间，围绕南极半岛拉森冰架的冰山崩解事件(会形成新的冰山)，有60%由极端大气条件引发。

这项研究认为，在未来变暖预估下，同样的过程或将使拉森C冰架面临崩溃风险。

该论文称，南极的冰架坍塌事件被认为加速了大陆冰损失，促成海平面上升。“ 大气河流 ”是高湿的狭带，在大气中像河流一样移动。这些«流»起源于亚热带或中纬度地区，会导致热浪、海冰融化和海洋涌浪，这会导致冰山崩解、冰架坍塌。近几十年里，南极半岛的拉森A和拉森B冰架分别于1995年和2002年急剧崩塌。这些事件被认为与冰面融化以及风暴带来的海洋波浪相关压力有关。

为明确大气河流对南极冰架的影响，论文通讯作者、法国格勒诺布尔大学/法国国家科学研究中心乔纳森·威勒(Jonathan Wille)和同事及同行合作，研究识别出2000至2020年间21次拉森冰架崩解和坍塌事件，他们利用一种大气河流侦测算法，发现21次崩解和坍塌事件中的13次，在之前5天内发生过强大气河流登陆。

论文作者表示，未来冰盖稳定性模型需包括短期大气行为极端条件，而非仅仅依靠平均条件。