今年胜利日将不燃放焰火 不朽军团纪念以线上举行

哈通社/努尔苏丹/4月18日 – 今年5月7日的哈萨克斯坦祖国保卫者日和5月9日的胜利日期间，将不举办焰火表演。同时，不朽军团纪念活动也将以线上模式举行。

努尔苏丹市政府消息称，首都城市文化管理局今年没有开展焰火表演活动的计划安排。

此外，官方上线了不朽军团纪念网站：https://qaharman1945.kz/ ，以线上纪念的方式开展不朽军团的纪念活动。

该官方网站收集整理了第二次世界大战期间，哈萨克斯坦军人在反法西斯战场上的各种成就以及其他信息，供公众阅览。

网站拥有一个庞大的数据库，记录了所有在二战当中参战的哈萨克斯坦老兵的信息。

同时，二战功勋老兵的亲属亦可将自己所了解到的故事进一步添加到数据库中，丰富其中的内容，并在今后的纪念活动当中使用。

值得一提的是，早前哈萨克斯坦国防部宣布将不会在今年的胜利日期间举办阅兵仪式。国防部表示，不举办阅兵式主要是出于节省预算资金的目的，当前哈萨克斯坦优先考虑的是保持武装部队所需的战备水平和机动性，确保对国家和军事设施的保护和防御。

【编译：木合塔尔·木拉提】