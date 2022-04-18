迪玛希在布拉格演唱会上向观众高呼：“你们都是我的家人！”

哈通社/布拉格/4月18日 – 4月16日周六，哈萨克斯坦歌手迪玛希的个人演唱会ARNAU在捷克首都布拉格隆重举行。

迪玛希在演唱会后，接受了DimashNews编辑部的采访，分享了他对此次演唱会的期待和感受。

迪玛希表示，在大流行阴霾中度过了两年的时光之后，能够以举办个人演出的方式重返捷克这个美丽国家的心脏，是一件非常幸福的事情。

«是的，在大流行的2年当中我参加了很多秀和活动，但举办个人演出是完全不同的感受。气氛很特别。当然最重要的是，我要感谢所有Dears对我的支持和爱意。»迪玛希说。

当被问及，在两年当中是否曾中断过与支持者们的联系时，迪玛希表示，这是一个非常难以回答的问题。

«即便远隔重洋，我仍然能够感受到各地的Dears对我的爱意和支持，不过总归会有些忧虑。但在登上舞台的刹那，所有的烦恼都被一扫而光。虽然因为大流行而失去了两年的时间，但现场的情景证明，我与Dears之间的羁绊依然强大而稳固。»他说。

谈到与Dears之间的羁绊，迪玛希的话匣子就会一下子打开，很难收住。

他滔滔不绝的与记者分享着自己对歌迷们的谢意，当被问及«你觉得自己在舞台上和歌迷们心意最近的是哪一个瞬间»时，迪玛希想了想说：«我觉得，是我在唱《S.O.S》的时候。在《我是歌手》节目中，我通过演唱这首歌曲扬名世界。此外，还有《Дайдидау》，我在世界各地的舞台上演绎这首歌曲。当我听到Dears在音乐会上和我一起歌唱时，我感到我们之间有一种特殊的联系。»

迪玛希在布拉格的演唱会，更像是一个大家族的聚会。迪玛希将自己的全部能量释放在了这个大舞台上，而台下的观众也对他回以热情与友爱，这种羁绊，确实已经超越了简单的友谊，更像是亲人之间的情感纽带。

这或许就是在演出最后，迪玛希站在台上向观众欢呼：«你们都是我的家人»的原因所在。

DimashAl创作中心的负责人哈纳特·阿伊特巴耶夫介绍了2年后重新组织演唱会时的一些情况。

他表示，由于疫情的影响，原本在2020年启动的巡回演唱会计划不得不予以暂停。不过，如今能够恢复这一计划让人倍感振奋。能够看到迪玛希与观众见面，与支持他创作的粉丝见面，以及其他艺人重新面对面的开启新的合作，是一件令人幸福的事情。

他还表示，创作中心作为一个团队始终努力支持能够引导善良和团结的音乐会的举办，即便处在疫情限制状态期间，迪玛希的团队也保持着紧密的合作和团结。

据哈纳特介绍，迪玛希目前正在积极地创作新的歌曲，期待能够将这些新作尽快的呈现给他心爱的支持者们。创作中心也在积极地筹办新的音乐会，更具体的计划应该会在不久之后予以公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】