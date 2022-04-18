独联体国家中哈国退休金食品支出占比最低

哈通社/努尔苏丹/4月18日 – 在对全球44个国家的食品支出在退休金中的比重进行的调查中，哈萨克斯坦位居第37位。

据统计分析网站Finprom.kz统计，在对44个国家的养老金数额，以及其中用于购买食品方面的支出在这一数额中的占比进行的一项分析调查显示，哈萨克斯坦在44个国家当中处于第37位。

统计显示，哈萨克斯坦退休人员的退休金当中，用于食品方面的支出占到了47.2%。

Finprom.kz的数据显示，这一比重在独联体国家当中已经属于最低的占比。

例如，在俄罗斯，退休金的58.9%被用于购买食品；在摩尔多瓦，这一数据达到了59.2%；在白俄罗斯，占比则达到了76.7%。

乌克兰退休人员的退休金用于食品方面的支出达到了84.9%。

国际上，这一比重占比最少的国家是挪威。在该国，退休金中只有13.4%被用于购买食物。

位居第二位的是奥地利——13.7%。

而处于第三位的是法国，只占到了14.3%。

挪威也是全球范围内退休金最高的国家，该国平均退休金为2017美元。其次是瑞士（1913美元）和美国（1663美元）。

截至2022年4月1日，全国退休人员总数为224.56万人，平均养老金金额为105 344坚戈/月。

【编译：木合塔尔·木拉提】