穆赫塔尔·阿乌埃佐夫长篇小说《艰辛岁月》将被搬上荧幕

哈通社/努尔苏丹/4月18日 -- 在纪念哈萨克斯坦著名文学家、院士穆赫塔尔·阿乌埃佐夫诞辰125周年框架下，作家的知名长篇小说《艰辛岁月（Қилы заман）》将被搬上荧幕。

哈萨克斯坦政府副总理耶拉勒•托赫詹诺夫18日主持召开穆赫塔尔·阿乌埃佐夫125周年纪念活动筹备工作组工作会议。

为纪念这位哈萨克斯坦文学史上的巨匠，今年计划在海内外开展四大方向的82项纪念活动。

其中，最重要的几项纪念活动包括：

1. 拍摄基于作家著名长篇小说《艰辛岁月》改编的电视连续剧；

2. 在吉尔吉斯的乔尔蓬阿塔树立作家的半身像；

3. 对阿乌埃佐夫文学博物馆进行科学性修复；

4. 在各中小学校开展《了解阿乌埃佐夫》公开课；

5. 阿乌埃佐夫创作的音乐剧《阿坎-再拉（Ақан-Зайра）》将再次上演。

除上述这些大型活动以外，各地区也将自行组织超过500多项纪念活动。

副总理在会上指出，各级地方政府及文化机构应高度重视阿乌埃佐夫诞辰125周年纪念的重要性，负责任和高水平的组织筹办相关活动，确保活动的质量。

值得一提的是，不久前哈萨克斯坦文化机构在俄罗斯国家图书馆举行了穆赫塔尔•阿乌埃佐夫诞辰125周年的书展。