巴西卫生部长宣布将解除国家公共卫生紧急状态

哈通社/努尔苏丹/4月18日 —— 据外媒综合报道，当地时间4月17日，巴西卫生部长马塞洛·凯罗加在电视讲话中表示，依据新冠疫情在巴西的发展状况，目前已具备终止国家级公共卫生紧急状态的条件。

凯罗加在推特上写道：“最近两年，我们抗击着全球最大的公共卫生领域紧急情况……今天，随着公共医疗系统（SUS）、巴西历史上最大的疫苗接种运动的加强和流行病学状况改善，我们可以宣布突发公共卫生事件——ESPIN结束。感谢上帝和巴西人民的力量，我们正恢复正常生活。 ”

凯罗加表示，未来几天巴西政府将制定并颁布规范性法案，落实上述决策，并明确紧急状态终止后防疫方面的具体措施。

他强调，新措施并不意味新冠疫情结束，巴西卫生部将采取一切必要措施保障民众的健康。

据法新社17日报道，巴西已累计通报逾66万例新冠死亡病例，是仅次于美国疫情受创最严重的国家之一。不过，巴西政府在全国推进疫苗接种后，确诊和死亡病例急剧下降。目前，巴西2.12亿人口中已有75%完成疫苗接种。

根据巴西卫生部的数据，截至4月17日晚，巴西过去24小时新增新冠肺炎死亡病例18例，每周平均死亡病例连续52天保持下降。

据悉，受新冠疫情影响，巴西政府于2020年2月宣布该国进入国家级公共卫生紧急状态，允许联邦及各州政府采取包括强制戴口罩、紧急授权疫苗使用等措施。