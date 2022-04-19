哈萨克斯坦大使会见日本丸红集团董事长

哈通社/东京/4月19日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻日本特命全权大使萨布尔·叶西姆别科夫18日同日本丸红集团（Marubeni Corporation）董事长国分文也（Fumiya Kokubu）举行会晤。

会谈中，哈萨克斯坦大使就两国经贸合作现状和前景，以及哈萨克斯坦总统托卡耶夫的脱碳目标和我国能源领域引资新机遇进行了介绍。

此外，双方还就当前地缘政治背景下日本在欧亚地区的经济合作前景进行了讨论。哈萨克斯坦大使邀请日本经济团体联合会（Keidanren）对日本企业在哈积极参与项目，以及开设办事处和区域代表处提供帮助。

双方共同指出了两国之间的交通运输线的发展，以及恢复两国首都之间的直飞航班的重要性。

最后，叶西姆别科夫大使邀请日本经济团体联合会代表团访问哈萨克斯坦，以了解哈萨克斯坦经济情况和投资机遇，以及扩大两国经贸合作。

日本是哈萨克斯坦重要的经济和投资合作伙伴国家之一。目前，日本企业参与了哈萨克斯坦化工、建筑、油气和IT领域的项目。截至目前，日本对哈萨克斯坦经济的投资总额达77亿美元。

【编译：小穆】