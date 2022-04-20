日本计划仅限老年人群体和部分其他群体接种第四针新冠肺炎疫苗

哈通社/努尔苏丹/4月20日-- 据共同社消息，关于接种第四剂新冠疫苗，日前采访相关人士获悉，日本政府计划将老年人和患有基础疾病的人群定为主要对象。

厚生劳动省27日将召开疫苗小组会，听取专家意见后汇总结论。专家中有意见认为对象也应包括医务人员等，政府将进一步探讨。

限定对象的理由是有报告显示年轻人群接种第四剂的效果不明显，加之海外也以老年人为主。此前以多个年龄段为对象推进接种新冠疫苗，这种方式可能将在第四剂时出现大幅调整。

国内主要使用的是美国辉瑞和美国莫德纳的疫苗，被指第三剂接种一段时间过后效果减弱。因此厚劳省推进探讨第四剂的接种事宜。

政府已要求地方政府在5月下旬前后推进发放接种券、场地安排等筹备工作，计划之后启动接种。接种间隔基本为6个月以上，但也有缩短的方案。

有研究显示，在奥密克戎毒株蔓延时先行启动第四剂接种的以色列，如果以满60岁人群为对象距离第三剂超过4个月以上接种第四剂，与仅接种三剂的人群相比，感染率能够减半等。

鉴于上述研究，欧美也将推进第四剂接种。然而对象有所限定，美国食品药品管理局（FDA）规定年满50岁。欧洲药品管理局（EMA）等批准对满80岁人群实施接种，另一方面关于未满80岁的成年人，则表示批准与否的«探讨为时尚早»。

自民党也建议应以老年人及有基础疾病的人群为对象推进接种。疫苗的主要目的是预防重症化。有观点指出，已接种第三剂的年轻人感染奥密克戎重症化的风险较低。