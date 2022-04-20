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    15:19, 20 四月 2022 | GMT +6

    詹萨娅·阿布杜马力克当选阿拉木图国际象棋联合会主席

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    哈通社/努尔苏丹/4月20日--哈萨克斯坦国际象棋大师詹萨娅·阿布杜马力克当选新成立的阿拉木图国际象棋联合会主席。

    据悉，阿拉木图国际象棋联合会的工作是发展国际象棋文化。目前的计划是使阿拉木图成为世界国际象棋中心之一，并为国内其他国际象棋联合会树立榜样。

    哈萨克斯坦国际象棋大师詹萨娅·阿布杜马力克当选为该联合会主席。

    “联合会至2024年的目标是开展四个主要方向的工作：群众体育、学校教育中的国际象棋、高成就体育，以及对退伍军人的支持。 ” 她说，

    根据计划，联合会将借鉴英国、美国和土耳其等国家的经验，为阿拉木图学校配备国际象棋教室，制定师生专项培训方案和手册，并组建参加校联赛的队。

    根据早前报道，詹萨亚•阿布杜马力克在于2021年5月22日-6月2日期间举行的世界国际象棋联合会（FIDE）大奖赛中表现优异，被给予“男子国际特级大师 ” 称号。

    随后，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就哈萨克斯坦国际象棋选手詹萨亚•阿布杜马力克在世界国际象棋联合会（FIDE）大奖赛中取得的成就表示了祝贺。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备 国际象棋
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