博鳌论坛今年将首次以闭环形式举行

哈通社/博鳌/4月20日 – 博鳌亚洲论坛2022年年会4月20日在中国海南博鳌镇举行。

根据博鳌论坛秘书处的一份声明介绍，与往年不同，主题为«疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来»的博鳌亚洲论坛2022年年会将以线上线下相结合的方式举行，其中线下将采取完全封闭的闭环模式。

在为期三天的论坛期间，线下参会的所有人员均实行闭环管理，由专门的车辆从封闭式管理的酒店接送到线下会议举办场所，并且每日需进行一次核酸检测。

根据议程安排，将与4月21日上午举行开幕大会，4月22日举行闭幕新闻发布会。此外，年会将举行数十场分论坛和圆桌会议。

中国国家主席习近平将以视频方式出席年会开幕式并发表主旨演讲。

哈萨克斯坦总理斯马伊洛夫、以色列总统赫尔佐格、蒙古国总统呼日勒苏赫、尼泊尔总统班达里、菲律宾总统杜特尔特、老挝总理潘坎、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃等国领导人和国际组织负责人也将以视频方式出席年会。

今年的博鳌论坛将由20位各国政要、前政要，50位部长级高官和前官员，22位国际和地区组织负责人以及众多商界领袖及著名学者参与讨论。

博鳌亚洲论坛成立于2001年，是由哈萨克斯坦等29个成员国发起的国际非政府组织。其目的是支持亚洲的区域经济一体化。

【编译：木合塔尔·木拉提】