副外长会见欧安组织打击贩运人口问题特别代表协兼调员

哈通社/努尔苏丹/4月20日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西里恩科20日会见欧洲安全与合作组织打击贩运人口问题特别代表协兼调员瓦利安特·里奇。

据了解，里奇先生为出席欧安组织驻努尔苏丹项目办公室举办的主题为«为在供应链中使用劳动力而进行的人口贩运——国际贸易和商业管理立法的最新变化»的辩论论坛对哈萨克斯坦进行了工作访问。

会谈中，双方就落实欧安组织2003年通过的打击贩运人口行动计划，并就组织在国际舞台上解决这一问题的努力，以及过去一年阿富汗和乌克兰事件导致的移民形势恶化问题进行了讨论。

欧安组织特别代表说：“哈萨克斯坦是中亚地区经济领头国家。因此，欧安组织决定在哈萨克斯坦举行首场辩论会。该活动预计将在该地区其他国家首都举行。”

副外长指出了哈萨克斯坦内务部与欧安组织驻努尔苏丹项目办公室2016年签署的打击贩运人口合作备忘录框架下的联合工作。

“虽然哈萨克斯坦的努力在国际上是有目共睹，但这并不意味着我们可以停止前进。反而，我们需要更加共同努力，打击这种可耻的犯罪现象，特别是在国际局势升级的背景下。”瓦西里恩科说。

【编译：小穆】