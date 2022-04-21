哈萨克斯坦大使会见伦敦金融城市长

哈通社/伦敦/4月21日--伦敦金融城认为哈萨克斯坦是实施 2021 年 11 月在格拉斯哥举行的联合国气候变化峰会 (COP26) 期间达成的绿色经济协议的重要战略伙伴，伦敦金融城市长柯文森·基维尼日前与哈萨克斯坦驻哈大使叶尔兰•伊德里索夫的会谈中指出了这一点。

会谈期间，哈萨克斯坦大使向伦敦金融城市长介绍了哈萨克斯坦的 新经济路线和旨在建设新哈萨克斯坦的大规模改革计划的实施情况。

双方讨论了双边贸易和经济关系的发展情况、伦敦金融城在哈萨克斯坦金融服务市场、创新和技术发展中的重要作用。

会谈框架下，双方还谈到了哈萨克斯坦相关组织与该市主要金融机构（包括 TheCityUK 和伦敦证券交易所）之间的长期富有成果的合作。

同时，与会者还强调了继续加强阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）工作的重要性，该中心当前已成为吸引外国投资的重要平台。

大使谈到了哈萨克斯坦政府为提高投资吸引力而采取的措施，其重点是加强人力资本，以及将环境、社会和公司治理标准引入经济和投资政策。

伊德里索夫大使指出，尽管受到1月事件影响，哈萨克斯坦仍然是具备投资吸引力的国家，并正在努力创造有利的商业环境。

在这方面，大使表示，哈萨克斯坦有意深化与该市在各个领域的合作，以进一步扩大哈英经济伙伴关系。

此外，伊德里索夫还邀请伦敦金融城市长参加定于 6 月 28 日至 30 日举行的阿斯塔纳金融日年度国际会议。

【编译：阿依波塔】