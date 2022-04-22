哈萨克斯坦国家馆将首次亮相威尼斯国际艺术双年展

哈通社/努尔苏丹/4月22日- 第59届威尼斯双年展上，哈萨克斯坦国家馆将成为威尼斯双年展国家馆中的一员。

第59届威尼斯双年展将于4月23日至11月27日期间举行。

此前，哈萨克斯坦艺术家在 2005 年至 2013 年间通过中亚馆参与了双年展，之后的几年，以个人主题参展。

哈萨克斯坦馆项目由ORTA创意团队和以艺术家阿布勒汗•哈斯特耶夫的名字命名的艺术博物馆在私人慈善基金会和哈萨克斯坦文化体育部的支持下实施。

展馆的主题献给阿拉木图艺术家和作家谢尔盖·卡尔梅科夫，其作品与今年的双年展主题，即纪念英国超现实主义画家莱奥诺拉·卡灵顿(Leonora Carrington) 的著作《蜂蜜的味道》紧密相关。

在此基础上，哈萨克斯坦馆与世界著名当代艺术家的展览不相上下。

据了解，将有来自58个国家的213位艺术家参加本次展览，其中包括430多件作品。

哈萨克斯坦文化和体育部长达吾然·阿巴耶夫表示，在这里，现代艺术界的奥林匹克寻找真正的艺术家。«我们有值得向世界展示和骄傲的作品。在任何时候，我们的艺术家都以其独创性而著名。»

此外，他还表示，相信哈萨克斯坦参加威尼斯双年展将成为良好的传统，并在未来能够见证哈萨克斯坦艺术家高水平创作成就。

威尼斯双年展自 1895 年以来每两年举办一次，是最负盛名的国际展览之一。这一重大事件定义了世界艺术的发展方向，以及现代趋势的广泛展示。

【编译：阿依波塔】