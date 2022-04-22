中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    15:45, 22 四月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦政府大力推动文学作品出版创作

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 哈萨克斯坦文体部大力推动文学作品出版创作。

    政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫22日在答复参议院（议会上院）议员问询时表示，为加强对国内文学创作领域的支持，今年哈萨克斯坦文化和体育部将通过评选方式，对市场受众反响最高的文学作品提供预算支持，进行再版发行。

    据其介绍，一系列知名作家的作品将获得出版发行方面的资金支持，并免费供应给各地学校的图书馆。这些作品中将包括少儿文学题材的出版物。

    根据副总理的说法，在2010~2020年的文体部文学创作支持计划框架下，仅2021年就有超过40种共12万册儿童文学作品得以出版。

    为保障国民对这些获得国家预算支持而出版的作品的获取便利性，政府还在国家图书馆网站上上传了其电子版本。

    2019年，国家图书馆网站上还推出了《儿童文学宝库》项目，收录了一大批从古至今的哈萨克本土儿童文学作品。

    同时，2021年12月还正式上线了儿童文学网站danabala.kz。该网站包含自 1950 年代以来出版的 22 部哈萨克作家书籍的电子版本和200多部国内外儿童文学作品。

    副总理表示， 2022年哈萨克斯坦还将举办《最佳作品》《年度最佳书籍》等全国性评选活动。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    文化 哈萨克斯坦 教育 教育部 文学 黄金储备 文化和体育部
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!