哈萨克斯坦政府大力推动文学作品出版创作

哈通社/努尔苏丹/4月22日 – 哈萨克斯坦文体部大力推动文学作品出版创作。

政府副总理耶拉勒·托赫詹诺夫22日在答复参议院（议会上院）议员问询时表示，为加强对国内文学创作领域的支持，今年哈萨克斯坦文化和体育部将通过评选方式，对市场受众反响最高的文学作品提供预算支持，进行再版发行。

据其介绍，一系列知名作家的作品将获得出版发行方面的资金支持，并免费供应给各地学校的图书馆。这些作品中将包括少儿文学题材的出版物。

根据副总理的说法，在2010~2020年的文体部文学创作支持计划框架下，仅2021年就有超过40种共12万册儿童文学作品得以出版。

为保障国民对这些获得国家预算支持而出版的作品的获取便利性，政府还在国家图书馆网站上上传了其电子版本。

2019年，国家图书馆网站上还推出了《儿童文学宝库》项目，收录了一大批从古至今的哈萨克本土儿童文学作品。

同时，2021年12月还正式上线了儿童文学网站danabala.kz。该网站包含自 1950 年代以来出版的 22 部哈萨克作家书籍的电子版本和200多部国内外儿童文学作品。

副总理表示， 2022年哈萨克斯坦还将举办《最佳作品》《年度最佳书籍》等全国性评选活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】