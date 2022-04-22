《为了哈国人民》公共基金为一月事件遇难者家属提供抚恤

哈通社/努尔苏丹/4月22日 -- 《为了哈萨克斯坦人民》公共基金开始为一月事件受害者提供抚恤金。

据公共基金新闻中心消息，根据由执法机关核实的相关无辜受害者的资料，《为了哈萨克斯坦人民》公共基金目前已经为13名在一月事件当中遇害的公民的家属提供了一笔抚恤金（700万坚戈/人）。

此外，基金还向2名在一月事件中遭受严重伤害的儿童的父母，支付了抚恤金（300万坚戈/人）。据悉，这两名儿童都是一月事件中发生的枪击案的受害者。

上述已经完成支付的抚恤金总额为9700万坚戈。

此前，《为了哈萨克斯坦人民》基金在3月向一月事件中殉职的19名警员和受重伤的106人支付了总额4.51亿坚戈的抚恤金。

哈萨克斯坦《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金是根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的提议，于2022年1月15日正式组建成立的。

基金会的任务包括向文化和体育领域提供国家支持，在医疗保健、教育和社会支持领域向哈萨克斯坦人民提供慈善援助，促进基础设施和无障碍设施的发展等。

此外，基金会还将承担向在执行旨在保卫哈萨克斯坦共和国领土完整和安全的任务期间牺牲的执法人员、特种部队、军人的家属提供物质和资金援助、支持和其他慈善帮扶。

根据此前报道，截止4月13日，《为了哈萨克斯坦人民》公共社会基金总计收到捐款1260亿坚戈。其中，大部分资金来自大型企业，也有转账大额资金的中型企业。

【编译：木合塔尔·木拉提】