中国新核准六台核电机组

哈通社/北京/4月22日 —— 据中国媒体报道，中国国务院20日召开常务会议，核准纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、浙江陆丰核电项目。

中国核能行业协会和核电企业官方消息，上述三个项目分别为三门核电二期，海阳核电二期，陆丰核电5、6号机组项目，每个项目分别有两台核电机组。其中，三门核电二期的业主为中核集团，海阳核电二期的业主为国家电投集团，陆丰核电5、6号机组项目的业主为中国广核集团。三个项目，分别位于浙江、山东和广东。

据报道，三门核电二期和海阳核电二期将使用的第三代核电机组，均为国产化的CAP1000核电技术。而陆丰核电5、6号机组项目所使用的核电机组为华龙一号。

据了解，海阳核电二期两台机组建成投运后，年发电量约为200亿千瓦时，能够满足中等发达国家200多万人口全年的社会用电需求，每年可减少原煤消耗约855万吨，减排二氧化碳约1600万吨、二氧化硫约5.2万吨、氮氧化物约4.5万吨。

值得一提的是，每台百万级千瓦的第三代核电机组的总投资约为200亿元，这意味着这六台核电机组的总投资高达1200亿元。

据悉，这是中国自2019年以来连续第四年核准开工新的核电项目，一次核准6台机组，也是近年来最多。



