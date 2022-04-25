外国驻哈使节团参加周末首都植树活动

哈通社/努尔苏丹/4月25日 – 驻哈外国使节团成员周末集体参加了首都组织的春季植树活动。

在至2025年的«绿色哈萨克斯坦»国家规划框架下，哈萨克斯坦计划完成植树20亿株的目标。

作为这一计划任务的一部分，上周末，在哈萨克斯坦首都开展了全民春季植树活动。

首都努尔苏丹市的各国驻哈使节团成员，也与他们的家人一起参与了这一活动，在首都生态公园种植了50株新树苗。

值得一提，4月22日，即植树活动的前一天，正是旨在提高民众对于现有环境问题的意识，并动员民众参与到世界环境保护运动而设立的节日——世界地球日。

英国驻哈大使凯蒂·里奇说：«哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫承诺在5年当中在哈萨克斯坦种植20亿株树木。我和我的同事们也参与到了其中，在首都生态公园种下树木，并庆祝4月22日的地球日。»

欧盟驻哈大使凯斯图蒂斯·扬考斯卡斯说：«这是我们在绿化哈萨克斯坦大地和改善气候变化方面做出的一份微小但重要的贡献。哈萨克斯坦和欧盟将合力共同为建立清洁的环境、水和大气做出巨大的贡献！»

荷兰驻哈大使安德烈·卡斯滕斯认为，这些活动将能够帮助改善哈萨克斯坦人民的生活环境，并在经济多元化的工作中，为吸引更多外来资本创造良好的条件。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统托卡耶夫与4月23日参加了首都的植树活动.

【编译：木合塔尔·木拉提】