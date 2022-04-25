托卡耶夫总统会见中国国防部部长魏凤和

哈通社/努尔苏丹/4月25日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统25日在总统府会见到访的中国国务委员兼国防部部长魏凤和。

会谈中，哈萨克斯坦总统高度评价了其2019年对北京进行国事访问期间达成的重要共识落实情况。

双方指出，两国之间签署的长期战略合作伙伴关系高级别宣言是该项工作的主要方向。

“今年，我们迎来了两国建交30周年。30年前，我们从头开始新的合作，而目前是战略伙伴。我们在经济合作取得了巨大的成就。哈萨克斯坦与中国在国际社会上，比如在联合国和其他国际组织框架下的密切合作伙伴。因此，我对两国当前的合作关系发展水平满意。但是，我相信这种合作应该会继续发展下去。决不能停滞不前，应再创佳绩。”托卡耶夫总统说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦对中国国家主席习近平计划于今年9月进行的国事访问寄予厚望。他认为，即将举行的高级别会谈将为哈中关系发展带来新的动力。

会谈中，双方就维和与军事技术双边和多边合作现状与前景进行了深入讨论。

总统表示，哈萨克斯坦已准备好扩大我国军人参与联合国维和行动的地域范围。为此，总统支持北京在该世界性组织框架内开展集体使命的倡议。

中国国防部长重申中方愿进一步发展该领域的互利合作。他认为，旨在提高武装力量潜力和加强国防防御能力的改革将促进这一领域的进展。

此外，中国国防部部长高度评价了哈萨克斯坦的内政和外交政策。

最后，双方还就国际和区域热点议程交换了意见。

【编译：小穆】