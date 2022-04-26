中国乒乓球教练受邀来哈举办培训

哈通社/努尔苏丹/4月26日 -- 我国乒乓球运动员获得了一次增长职业技术经验的绝佳机会。

受哈萨克斯坦乒乓球联合会的邀请，中国乒乓球教练员熊涛（音译Сюн Тао）日前到访阿拉木图，并在位于阿拉木图市的乒乓球中心开始了大师班培训课程。

这位教练的到来，将为哈萨克斯坦乒乓球运动员们了解中国在该领域的最新技术和长期积累的优秀经验创造条件。

据悉，在抵达阿拉木图前，这位中国教练还前往巴甫洛达尔，观摩了在那里举行的哈萨克斯坦全国乒乓球锦标赛。

他在接受采访时表示，哈萨克斯坦拥有许多优秀的乒乓球运动员，他们需要的是良好的技术培训。

«我注意到这些运动员很好学，能够很快的掌握新的知识。我会分享自己的经验，帮助他们更好地成长为更强的选手。»熊涛说。

熊涛将会为包括哈萨克斯坦教练员在内的乒乓球领域人士开展培训教学课程。其课程内容包括了在训练中对新技术的使用，以及建立良好的训练体系和分享经验等。根据协议，这位有经验的教练直到年底都将在我国开展培训工作。

库斯塔奈州乒乓球队教练员哈伊普·丹尼亚洛夫表示，通过与具有国际一流水平的中国教练员之间开展的交流，能够收获许多有用的知识。他对创造这一机会的国家乒乓球协会表示感谢。

阿拉木图新建成的乒乓球综合中心是哈萨克斯坦近年来新建设的大型运动综合场馆之一。场馆总面积5200平方米，除训练场地外，还配有餐厅和酒店等配套设施，可承办各类大型国际性赛事。

【木合塔尔·木拉提】