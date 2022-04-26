塔勒德库尔干市模块化医院最后一位新冠患者康复出院

哈通社/塔勒德库尔干/4月26日 – 塔勒德库尔干市模块化传染病专科医院最后一位COVID-19患者26日康复出院。

据悉，这位来自塔勒德库尔干市的居民乔丽盼·沃斯肯巴耶娃，在感染2019冠状病毒后，肺部炎症面积超过了50%，在重症监护室中经过了5天的紧急医疗救助，最终得以痊愈。

«我非常感谢医生们的帮助。住院的16天中，是这些优秀的医生让我重返健康。» 沃斯肯巴耶娃说。

2020年新冠大流行爆发后，塔勒德库尔干市耗时55天，紧急建设完成并投入使用的模块化专科医院共拥有200个并床位，配备了先进的医疗设备。模块化医院于整个疫情期间共接收了超过4000名冠病患者，其中接近四分之一的患者在入院时已处于危重状态。

塔勒德库尔干模块化传染病医院重症监护室主任库阿特·阿比塔耶夫表示，今后，这家医院将继续开展医疗服务，用于治疗各类传染病患者。鉴于塔勒德库尔干市对儿科的需求正在不断增加，还计划在模块化专科医院中增设一个儿科区域。

根据此前报道，哈萨克斯坦在新冠疫情爆发后，于全国各地紧急启动了一系列模块化传染病专科医院的建设工程，其中首都和阿拉木图市的模块化医院均仅用13天便建设完工投入使用。其余地区的模块化医院的建设耗时也都在一个月至一个半月之间。

模块化医院的建设为哈萨克斯坦及时应对新冠疫情冲击，缓解医疗系统压力带来了帮助。

【编译：木合塔尔·木拉提】