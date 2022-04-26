戴维斯杯决赛圈：哈萨克斯坦与美国、英国和荷兰同组

哈通社/努尔苏丹/4月26日 —— 2022年戴维斯杯决赛圈小组赛抽签仪式26日在马拉加（西班牙）举行。

据哈萨克斯坦网球协会消息，根据抽签结果，哈萨克斯坦分在D组，与美国、英国和荷兰同组。

值得一提的是，哈萨克斯坦队2021年在决赛圈小组赛中以2:1的比分战胜荷兰，并以1:2的比分不敌英国。这次，哈萨克斯坦队将首次与美国队交锋。



分组抽签结果如下：

A组（博洛尼亚）—— 克罗地亚、意大利、阿根廷、瑞典；

B组（瓦伦西亚）—— 西班牙、加拿大、塞尔维亚、韩国；

C组（汉堡）—— 法国、德国、比利时、澳大利亚；

D组（格拉斯哥） —— 美国、英国、哈萨克斯坦、荷兰。

据悉，戴维斯杯小组赛将于今年9月14日至18日在博洛尼亚、汉堡、格拉斯哥和瓦伦西亚四地进行。

哈萨克斯坦于1995年开始参加戴维斯杯。国家队于2010年首次晋级世界组，并于2011、2013、2014和2015年闯入该赛事8强。2018年4月，哈萨克斯坦以1:3的比分不敌克罗地亚，再次无缘该赛事4强。

2021年，哈萨克斯坦以1:2的比分不敌塞尔维亚，未能晋级半决赛。

【编译：小穆】