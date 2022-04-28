财政部副部长与世界银行代表举行一系列双边会谈

哈通社/努尔苏丹/4月28日--哈萨克斯坦财政部副部长达吾然·肯别里在参加国际货币基金组织和世界银行春季会议框架下对华盛顿进行的访问期间，举行一系列双边会谈。

据财政部新闻消息，与世界银行在欧洲和中亚的全球采购业务负责人西蒙·切尼拉尼·奇瓦举行的会谈期间，副部长介绍了哈萨克斯坦公共采购和准公共部门采购领域正在进行的改革。

西蒙分享了其在该领域的最佳实践，并表示愿意密切合作。 此外，双方就今年5月举行联合采购研讨会达成共识。

与世界银行财政部门资本市场和投资办公室主任乔治·理查森举行的会晤期间，双方讨论了以本国货币为哈萨克斯坦项目融资机制。

世界银行代表支持以坚戈为哈萨克斯坦借款人提供资金的提议，并建议在世界银行代表对努尔苏丹市进行专程访问期间继续进行详细讨论该问题。

此外，财政部副部长还与世界银行其他代表和美国著名投资基金代表进行一系列双边会谈，讨论了世界银行现有的支持中小企业的计划，进一步发展哈萨克斯坦基础设施投资项目融资合作，国际证券市场现状及新兴市场进入外资市场前景，以及加强双边合作等问题。

【编译: 阿依波塔】