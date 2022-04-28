阿拉木图市政府向一月事件受损车主支付补偿金

哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 阿拉木图市政府向一月事件中因骚乱活动而遭受损失的车主支付了总计2.58亿坚戈的资金。

据阿拉木图市政府消息，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，阿拉木图市政府除向一月事件中因骚乱活动而受损失的中小企业提供资金补偿外，还将骚乱期间因被暴力活动人员焚烧或打砸而受损的汽车车主也纳入到了补偿范围之内。

截至目前，阿拉木图市政府总计收到了来自受损车主的99份申请文件。根据个人财物受损补偿机制（哈萨克斯坦政府2013年8月28日出台的政府令中规定的因恐怖活动缘故对个人和法人财产造成的损失予以补偿的规则），已向其中的54份申请的提交者支付了总计2.58亿坚戈的补偿金。

目前尚有45份申请，涉及在骚乱期间被打砸或烧毁的汽车，阿拉木图市政府预计在5月15日前完成相关的核实工作。

阿拉木图市政府正在继续开展后续的工作，并接收新的申请文件。

市政府通告表示，在收到相关的补偿申请后，政府机关将会自收到文件之日起1个月内进行调查核实。在完成核实后的7日内，会对受损车辆进行价格评估，评估机构将由车主自行选择。评估后的补偿金支付工作则由市政府下属的机关负责履行。

【编译：木合塔尔·木拉提】