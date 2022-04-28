参议院通过有关生物安全问题的法案

哈通社/努尔苏丹/4月28日 -- 《哈萨克斯坦共和国生物安全法》28日获参议院（议会上院）批准。

据悉，此次获得参议院审议通过的《哈萨克斯坦共和国生物安全法》全文共8 章 32 条，并附带了针对相关法律文件的附加修订案，涉及对3 部法典和 11 部法律相应条款的修订。

哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特表示，法案旨在通过三大方向上的工作，建立一个有效的体系来对抗生物安全领域的威胁问题。

其中，第一个方向是制定关于战略规划、预防生物安全、确定生物安全领域优先研究领域的法规；第二个方向是建立跨部门协调的公共行政体系，加强其预防功能；第三个方向是为可能的紧急情况提供专业服务和民众准备。

卫生部长指出，根据法案哈萨克斯坦将组建经过培训以处理最危险病原体的合格专家储备库，如有必要，将动员他们处理最危险的病原体（包括紧急情况、流行病、对其他国家的援助等）。

此外，考虑到大流行的教训，该法案规定了提高公众意识和准备应对危险生物因素影响的措施。还提供激励措施以维持和加强人力资源，特别是将提高直面生物安全风险的专业技术人员的薪资待遇，并建立相应的健康福利保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】