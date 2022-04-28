哈萨克斯坦大使馆向英国商界代表介绍优惠投资政策

哈通社/努尔苏丹/4月28日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻英国大使馆和阿姆斯特朗·蒂斯代尔（Armstrong Teasdale）律师事务所27日在伦敦联合举办主题为“改革后哈萨克斯坦的新方向和新机遇”研讨会。

会上，哈萨克斯坦驻英国大使叶尔兰•伊德里索夫和阿姆斯特朗·蒂斯代尔律师事务所代表丹尼尔·奥康奈尔发表了讲话。

外交部称，举办该研讨会旨在向英国商界介绍哈萨克斯坦良好的投资环境和新的政治经济改革政策。

伊德里索夫表示，近些年哈萨克斯坦的投资吸引力不断提升。2021年，哈萨克斯坦经济吸引的外国直接投资总额增长37%。

此外，哈萨克斯坦大使还就我国经济改革，以及投资战略和哈英投资经济合作新前景进行了介绍。

他认为，以英国法律基础运营的阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）和由英国法官组成的仲裁中心的工作将为英国对哈萨克斯坦的新资本投资增长带来积极影响。

AIFC投资事务经理詹姆斯·马丁就“一月事件”和区域局势对哈萨克斯坦投资领域带来的新机遇进行了介绍。他认为，区域动荡局势没有对哈萨克斯坦发展带来严重影响，反而加速了之前制定的计划。马丁强调，哈萨克斯坦是投资和经济稳定的国家。 值得一提的是，欧洲复兴开发银行欧亚地区能源和自然资源事务负责人阿伊达·西特迪科娃、三菱日联银行 (MUFG Bank)中亚地区执行经理阿依曼·穆汗诺娃、阿姆斯特朗·蒂斯代尔律师事务所代表拉希德·盖辛和哈萨克投资国有公司引资和营销部门负责人阿塞勒·苏安胡洛娃出席了会议。

哈萨克投资国有公司代表指出，在哈境内的外国企业的投资活动复苏，而哈萨克斯坦政府正在为进一步改善营商环境开展了积极的工作。

【编译：小穆】