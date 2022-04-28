教科文组织报告: 女孩的数学成绩现在与男孩旗鼓相当

哈通社/努尔苏丹/4月28日 —— 据联合国新闻处消息，联合国教科文组织27日发布的一项研究报告显示，在数学方面，低年级男生占优势的性别差距逐渐消失。该报告呼吁人们更加努力地思考性别不平等和仍然阻碍女孩实现其潜力的障碍。

巾帼不让须眉

报告分析了来自120个国家的初等和中等教育数据。研究结果表明，在早期，男孩在数学方面比女孩表现更好，但是，这种性别差距后来消失。

这项研究证实，即使在最贫穷的国家，学习中的性别差距也已经缩小。在一些国家，这一差距现在已经逆转。例如，到了八年级，在数学方面，马来西亚的女生比男生高出7个百分点，柬埔寨高出3个百分点，刚果高出1.7个百分点，菲律宾高出1.4个百分点。

偏见与成见

报告指出，偏见和成见仍然可能影响学习成果。尽管在小学和中学高年级教育中，女孩在数学方面迎头赶上，但在所有国家中，男孩在数学成绩最好的学生中所占比例更高。

在中等收入和高收入国家，中学女生的科学成绩明显更高。尽管有这一优势，女孩仍然不太可能选择科学职业，这表明性别偏见仍然可能是追求科学、技术、工程和数学领域进一步教育的障碍。

阅读方面胜过男孩

报告指出，虽然女孩在数学和科学方面表现出色，但她们在阅读方面的表现甚至更好。达到最低阅读水平的女生比男生多。初等教育差距最大的是沙特阿拉伯，该国四年级77%的女孩达到最低阅读水平，但只有51%的男孩达到最低阅读水平。

在泰国，女孩在阅读方面的水平比男孩高出18个百分点，在多米尼加共和国高出11个百分点，在摩洛哥高出10个百分点。即使在低年级男女生阅读水平相当的国家，如立陶宛和挪威，到15岁时，女生的优势差距上升到大约15个百分点。

教育机会至关重要

报告强调，女孩们正在证明，当她们有机会接受教育时，她们在学校能做得有多好。但是许多人，尤其是最弱势群体，根本没有机会学习。例如，令人心碎的是，大多数阿富汗女孩没有机会向世界展示她们的技能。