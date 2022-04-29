托卡耶夫：弘扬爱国主义精神 尊重多元文化共存

哈通社/努尔苏丹/4月29日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在29日于首都努尔苏丹市召开的哈萨克斯坦民族和睦大会第三十一届代表大会上强调指出，多元一体是哈萨克斯坦社会得以保持团结的基础原则。

总统在大会上发言时指出，当前国际地缘政治形势非常复杂动荡，出现了许多新的挑战和威胁。

- 在这样的态势下，我们必须高度重视凝聚公民认同、弘扬爱国主义精神。我们的多元化正是我们社会团结的基石，这一原则任何时候都不会改变。我们要将青年人培养为真正的爱国者，教导他们和平与和谐、包容心、忍耐心和文化交融的价值观尤为重要，-托卡耶夫总统说。

总统强调指出，要坚决的杜绝激进形式的政治和社会多元化，同时社会也不应允许对任何一个公民有歧视和侮辱其尊严与荣誉的行为。

托卡耶夫总统在讲话中还表示，哈萨克斯坦作为一个多民族多文化和谐共存的多元一体国家，有必要在设法在新闻信息层面加强对这一优势的体现。

-我们应该准备一些能够反映我们文化多样性的特殊信息，特别是通过哈萨克语的传播渠道。在当下，哈萨克语的受众范围正在不断扩大，这是一个积极地趋势。通过国语来宣传各个民族在哈萨克斯坦发展当中的贡献，是一件很有意义的事情。我们要尽可能的为从事这类工作的媒体提供支持。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统随后还高度评价了哈萨克斯坦民族和睦大会在哈国社会发展进程中的独特地位和不懈贡献。

哈萨克斯坦民族和睦大会第三十一届代表大会29日在首都努尔苏丹举行，大会由总统哈斯穆卓玛尔·托卡耶夫主持。本届大会的主题为《人民的团结-新哈萨克斯坦的支柱》。

【编译：木合塔尔·木拉提】