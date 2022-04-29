国家库鲁尔泰首次会议将于一个月后召开

哈通社/努尔苏丹/4月29日--国家库鲁尔泰（kurultai）首次会议将于一个月后召开。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在29日召开的民族和睦大会第三十一届代表大会上表示，一个月后将举行新的对话平台——国家库鲁尔泰的首次会议。国家库鲁尔泰的主要目标是与民众共同讨论国家发展的热点问题。

托卡耶夫总统表示，库鲁尔泰的公共结构不应被排除在重建公民社会的任务之外。

-谈及语言时，我们不能忘记哈萨克斯坦是一个基于其历史和民族特点的多语言国家，这是我们的优势和财富。同时，我们的国语为哈萨克语，我们也须牢记这一点，并加强哈萨克语的地位。但是，不能因此损害甚至歧视任何一个其他语言使用者。-他说。

总统表示，自己曾在联合国工作过，因此了解维护多民族国家民族团结的重要性。

总统介绍说，国家库鲁尔泰将成为全国对话的通用模式。 库鲁尔泰成员将包括议员、民族和睦大会成员、专家和执法人员和所有地区代表。同时，还包括公民联盟、社会委员会、非政府组织、商业协会和生产领域代表。

托卡耶夫总统认为，民族和睦大会应充分利用这一契机，加强团结与和谐。

-基于目标的一致性，民族和睦大会要与库鲁尔泰建立有效合作。此外，年轻人也应该积极参与大规模改革。 昨天，民族和睦大会青年会议首次召开，要仔细探究其框架下提出的建议。-总统说。

根据此前的报道，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统于今年3月发表的《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》主题国情咨文中提议成立国家库鲁尔泰，代替成功完成自己使命的国家社会信任理事会。

【编译：阿依波塔】