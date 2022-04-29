“新哈萨克斯坦”象征着国家和社会的全面革新

哈通社/努尔苏丹/4月29日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫29日在首都努尔苏丹召开的民族和睦大会第三十一届代表大会上表示，“新哈萨克斯坦”这一概念象征着国家和社会的全面革新。

-正确理解什么是新哈萨克斯坦是非常重要的，我知道许多人从自己的理解给出了许多解释。正如我此前所言，新哈萨克斯坦即公平公正的哈萨克斯坦。我们每一个人都应该为建设它做出自己的贡献。新哈萨克斯坦不是有着明确指标的路线图，而是对国家和社会的发展体系进行全面的革新。我再说一遍，这是对国家和社会发展体系的全面革新。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，新哈萨克斯坦——是在瞬息万变的世界中强化我们国家认同感的一条道路。

托卡耶夫总统还表示，契约精神是建设公平公正的新哈萨克斯坦的重要原则。同时，为了将哈萨克斯坦打造为一个公正的国家，对法律条款的不断修订也是重要的，而议会和民族和睦大会在立法层面将发挥重要的作用。

总统着重指出，等待一个合适的时机去实现突破是没有必要的，最重要的是从现在开始采取行动做出改变。

-人民，我们的每一位公民，是我们的国家拥有的无与伦比的财富和变革的主要驱动力。因此每个公民都应该从自己做起，没有全体公民参与，国家机器或任何政治决策和经济机制都无法实现我国现代化的目标。要创建一个新的哈萨克斯坦，我们需要彻底改造个人和公共价值体系。-托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦民族和睦大会第三十一届代表大会29日在首都努尔苏丹举行，大会由总统哈斯穆卓玛尔·托卡耶夫主持。本届大会的主题为《人民的团结-新哈萨克斯坦的支柱》。

【编译：木合塔尔·木拉提】