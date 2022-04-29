总统建议组建民族调解培训中心

哈通社/努尔苏丹/4月29日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指示教育和科学部、新闻和社会发展部共同组建民族调解方面的培训中心。

在29日于首都努尔苏丹市举行的哈萨克斯坦民族和睦大会第三十一届代表大会上，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统强调指出，要全面加强人民团结，及时制止破坏国家稳定的企图。

- 我们必须清楚地意识到，开展民族工作中出现的任何错误，都会让全社会付出巨大的代价，并彻底否定我们迄今取得的所有成就。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，在处理民族问题方面，哈萨克斯坦民族和睦大会的社会科学研究潜力应得到重视和发挥。

- 在国家现代化的进程当中，有必要充分调动民族和睦大会的社会科学研究潜力，公开、深入的研究和讨论民族工作领域遇到的所有问题和趋势。我们必须清楚地了解到，究竟是什么在威胁着我们的团结并将之公开。应当指出的是，这个领域的工作不仅仅只属于民族和睦大会，而是需要各个中央部委、地方政府在内的整个政府机构参与进去。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统随即表示，应该建立一个民族调解方面的培训中心，在其中定期开展培训班，确保县区一级的国家公务人员在其中完成培训。

-我责成新闻和社会发展部、教育和科学部协同国家管理学院、民族和睦大会秘书处和其他相关机构，就组建这一中心开展系统性的工作。我相信由民族和睦大会训练的调解员将为减少社会暴力、有效打击家庭暴力作出重大贡献。

总统还建议，加强民族和睦大会与人权专员之间的互动。

-民族和睦大会应与人权专员密切合作，以便在人权领域更有效地开展工作。 此外，根据我国已经开始的宪法改革，该机构可能很快就会获得宪法地位。-托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦民族和睦大会第三十一届代表大会29日在首都努尔苏丹举行，大会由总统哈斯穆卓玛尔·托卡耶夫主持。本届大会的主题为《人民的团结-新哈萨克斯坦的支柱》。

【编译：木合塔尔·木拉提】