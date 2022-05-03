央行：将继续保持灵活的汇率制度

哈通社/努尔苏丹/5月3日 – 尽管4月份全球金融市场仍处于充满不稳定和不确定性的波动状态，但报告期内哈萨克斯坦主权货币坚戈与美元之间的汇率仍然逆势实现了4.6%的增值，达到了445.62坚戈兑1美元的汇率。

哈萨克斯坦央行在就此发表的消息中表示，今年4月，国内货币市场交易中，对外国货币的需求量显著减少。

报告期内，哈萨克斯坦证券交易所日均交易量从1.79亿美元下降至9200万美元，总交易量为19亿美元。

据央行介绍，外汇市场受到准公共部门实体出售外汇收入的支持，在国内外汇市场上的外汇收入约为2.532亿美元。

4月份，为确保国家基金向国家预算的转移支付，共售出美元1.683亿。来自国家基金的销售额占总交易量的 8.7%。

在稳定国内外汇市场工作框架下，央行4月份没有进行外汇干预，也没有为哈萨克斯坦统一养老储蓄基金（БЖЗҚ）旗下的养老金资产和其他信托基金购买或出售外汇。

央行认为，短期内坚戈的波动将取决于地缘政治形势的变化、国内外汇市场参与者的预期以及国际市场的情势。

央行表示将继续保持灵活的汇率制度，这将防止失衡的累积，确保黄金和外汇储备的安全。

【编译：木合塔尔·木拉提】