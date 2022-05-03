国防部将出台措施激励公民入伍积极性

哈通社/努尔苏丹/5月3日 – 哈萨克斯坦出台一系列措施激励公民从军入伍积极性。

哈萨克斯坦国防部副部长苏力坦·卡马列特迪诺夫中将3日在新闻发布会上表示，国防部正根据哈萨克斯坦总统的指示，开展一系列工作，其中就包括旨在激励公民完成一年期以内义务兵役的措施。

根据国防部副部长的介绍，相关的措施将包括：暂时免除服役军人的贷款、为服役军人家庭减免水电费用。同时还将在受教育方面为军人提供多项优惠。

此外，还计划在军人退役后，于政府机构中为这些退役军人提供职位。

副部长表示，相关措施中将着重关注为军人提供教育深造的机会。

«国防部将提供劳动力市场上最受欢迎的16种职业技能的教学，包括拖拉机驾驶、焊工、吊车司机等。这样一来，青年人在完成服役期的同时还将能够掌握必要的职业技能。这些教学将在其服役的部队和军事教育机构中完成。» 卡马列特迪诺夫中将说。

国防部副部长还表示，正计划通过立法方式，进一步完善哈萨克斯坦的军事爱国主义教育。

卡马列特迪诺夫中将指出，军事爱国主义思想教育工作是国防军事领域的一项重要任务之一，国防部每年都会定期组织相关的活动。目前政府正在审议一项关于加强公民军事爱国主义教育的规范性法规。

«这一规范性法规的通过，不仅将有助于加强对国民的均是爱国主义教育，还将进一步强化国防领域。培养充满勇气、毅力和具有荣誉感的新一代军人，对提升军队思想建设工作是具有重要意义的。» 卡马列特迪诺夫中将说。

国防部副部长还表示，国防部还将采取措施进一步改善军人的住房问题。

他强调，在国防军事领域开展的一系列改革措施，将确保军队的战备水平有质的提高。

【编译：木合塔尔·木拉提】