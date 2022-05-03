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    18:42, 03 五月 2022 | GMT +6

    阿拉木图：绝大部分一月事件中受损的商业设施都得到了补偿

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    哈通社/阿拉木图/5月3日 – 自一月事件后，阿拉木图市的商业和服务业设施已经全部恢复正常营业状态。

    据阿拉木图市创业与投资管理局负责人叶尔科布兰·沃拉扎林介绍，一季度末，阿拉木图经济增长和商业活动开始复苏。

    沃拉扎林说：«今年前3个月，全市吸引投资超过2480亿坚戈，增长19.18%。工业生产量也呈现积极态势：一季度其产值达3878亿坚戈，增长15%。值得注意的是，有赖于机械制造业的有效发展，一季度阿拉木图市的制造业增幅达到了18%。»

    他还强调指出，一月事件后阿拉木图市的商业和服务业也恢复了原貌。一季度统计显示，该市零售业营业额达到7378亿坚戈，批发营业额达2.4万亿坚戈。

    «地区委员会开展了针对受损商业设施的修复工作。目前，委员会已经审核批准了1499份总额110亿坚戈的受损补偿申请。在事件中受到损失的商户当中，95%都得到了补偿。相关的工作仍在持续当中。»他说。

    他表示，委员会当前正在对情况最复杂的申请案例开展审查、评估工作。预计针对事件中受损的商业设施的补偿修复工作，将在今年5月内全部结束。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    阿拉木图 社会 黄金储备
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