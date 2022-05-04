哈生态部正在对里海海豹大批死亡原因进行调查

哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 近期里海海滨地区发现了100多头海豹的尸体，引起了舆论的普遍关注。哈萨克斯坦生态地质和自然资源部就这一问题进行了回应。

生态地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫4日在新闻发布会上表示，已经在对死亡的海豹尸体进行检验以确认死亡原因。

部长表示，由于这些海豹尸体已经高度腐烂，想要从皮下组织中采样来进行化验已不可能。技术人员目前选择从海豹尸体的嘴部和爪中采集样本进行检测，确定这些生物的死亡原因可能需要花费至少1个月的时间。

«当前许多人在追问，海豹的大量死亡是否与北里海NCOC公司正在开展的深化作业有关联。根据专家们的说法，这些海豹是在3~4个月之前，也就是冬季死亡的。当时有冰，为海豹的尸体保存到现在创造了条件。而在冰雪消融以后，海豹的尸体膨胀漂浮起来，并最终被海浪冲刷到了岸边并被发现。» 布列克舍夫说。

据部长介绍，海豹的尸体是在距离卡沙甘150公里处被发现的。而北里海公司的深化作业是在4月15日启动实施的。

«因此可以确认，这两起事件之间并无关联。而且，在启动作业前，北里海公司与相关专家一起开展了许多研究，有科学证据表明这项工作不会影响北里海的动植物。»他说。

今年4月27日，在里海海滨地区首次发现了22只已经死亡的海豹，哈萨克斯坦政府随即启动了关于核查海豹死因的调查工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】