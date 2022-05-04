今年高中毕业生历史课考试将以口试方式进行

哈通社/阿斯塔纳/5月4日 – 今年学校毕业生将以口试方式进行历史课考试。

教育和科学部学前和中等教育委员会主席古莉米拉·卡里莫娃4日表示，2022年期末考试将采用新的模式。与往年最大的区别是，历史课的考试将不再采用笔试模式，而改用口试方式进行。其他课程继续采用笔试。

今年将有总计15.5万学生毕业，同时有26.7万学生升入9年级。为9年级学生准备期末考试将于5月28日至6月6日期间进行，共对4门课程进行考察。

而对11年级学生进行的考试将于5月27日开始，至6月10日结束。11年级毕业生将需要完成5门课程的考核。今年11年级毕业生的历史课课程将首次以口试方式实施，考生需在规定时间内完成3道问题的回答，满分30分。

«最终的铃声»仪式将于5月25日举办，而毕业证书的颁发仪式则将于6月17~17日举行。这些活动都将在校园内举办。

古莉米拉·卡里莫娃强调，任何节日庆典组织公司或者摄像企业都被禁止参与这些活动。同时，也严格禁止学生或家长组织举办毕业庆祝餐会和车队游行等纪念活动，严令禁止以为教师购买礼物名义进行筹款，以及组织在餐厅或酒店举办毕业庆祝晚会。

以下活动的组织和举办则将受到鼓励和支持：向学校图书馆捐赠书籍、种植树木、为低收入家庭和儿童提供帮助等慈善活动。

今年5月26日至6月17日期间，将在全国所有地区设立夏季学校。设立夏季学校的目的，是为1~8年级的学生，以及10年级学生补习学业中的短板提供条件。是否前往夏季学校学习由学生家长自行决定。夏季学校不会给学生安排作业，授课教师当中将包括大学生志愿者。

【编译：木合塔尔·木拉提】