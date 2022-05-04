紧急情况部接收哈萨克斯坦国产救援直升机

哈通社/努尔苏丹/5月4日 – 哈萨克斯坦国产救援直升机日前正式列装紧急情况部飞行部队序列。

据民航委员会消息，此次列装给紧急情况部的是空中客车的H-145型轻型双发多用途直升机。

空客H-145轻型双发多用途直升机最大起飞重量3585公斤，最大飞行距离680 千米，最高升限5240米，最高时速可达268公里/小时。除2名飞行员外，该型号直升机还可搭乘9名乘客。

这一型号的直升机自推出至今，已在全球拥有了超过1500架以上的销量，总飞行时长超过600万小时，性能受到广泛验证。由于具有可满足所有运行和任务需求的实用性，它在世界上广受机主和运营商的青睐。

该直升机国产型号由国营的哈萨克斯坦工程公司（Kazakhstan Engineering）与欧洲空中客车直升机公司（Airbus Helicopters）合作成立的子公司——欧洲直升机哈萨克斯坦工程有限公司（Eurocopter Kazakhastan Engineering）根据授权协议组装生产，主要部件由法国空中客车直升机公司提供。

消息称，欧洲直升机哈萨克斯坦工程有限公司成立于2011年，哈萨克斯坦工程公司（Kazakhstan Engineering）与欧洲空中客车直升机公司（Airbus Helicopters）各自拥有其50%的股份。

欧洲直升机哈萨克斯坦工程有限公司直升机制造工厂于2012年6月29日在哈萨克斯坦境内正式建成。

该项目的目标是在哈萨克斯坦创建现代化高科技直升机生态系统：组装生产、运营直升机机队、维护和服务等。

目前公司有能力进行H125、H225、H215、H175、H160、H135、H145、H130共8种型号直升机的组装生产，同时也是独联体区域内唯一获准开展这些型号直升机组装生产的企业。

【编译：木合塔尔·木拉提】